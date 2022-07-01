شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات وأضرار بممتلكات بسبب الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسببت الأمطار الغزيرة التي غمرت معظم المناطق بمختلف أنحاء كوريا الجنوبية، منذ الثلاثاء الماضي، في وفاة ثلاثة أشخاص وإلحاق أضرار بالعديد من الممتلكات.

وطبقا للمقر المركزي لمكافحة الكوارث وإجراءات السلامة، اليوم الجمعة، فقد لقي رجل في التسعينات من عمره بمدينة "جونجو" بمقاطعة "تشنجتشونج" حتفه، بعد أن دفن تحت سقف منهار، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة.

وتوفي عامل بناء بمدينة "يونجين" بمقاطعة "جيونجي"، بعد أن سقط داخل بركة من مياه الأمطار، بينما توفيت امرأة في الثمانينات من عمرها بمنطقة"جابيونج" بمقاطعة "جيونجي" بعد أن جرفها تيار مياه قوي.

وتم الإبلاغ عن 195 حالة لمبان ومركبات غمرتها المياه وتسع حالات لأسقف وجدران منهارة.

كما غمرت المياه أكثر من 1900 هكتار من الأراضي الزراعية.