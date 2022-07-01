ريال مدريد يقدم قميصه الثاني(صورة)

ونشر الحساب الرسمي لريال مدريد، صورة للاعبيه توني كروس، إيدير ميليتاو، فينيسيوس جونيور، وماركو أسينسيو بالقميص الجديد، الذي يظهر باللون البنفسجي.

ومن المقرر أن يعود لاعبي ريال مدريد لبدء الفترة التحضيرية خلال أيام، على أن ينطلق المعسكر التحضيري في منتصف الشهر الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية.