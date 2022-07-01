انتحار شرطي داخل السفارة اليونانية في بغداد - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإقدام شرطي على الانتحار بعد إطلاق النار على نفسه داخل السفارة اليونانية في منطقة المنصور ببغداد.



وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شرطياً منسوباً لحماية المنشات، أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه داخل السفارة اليونانية في منطقة المنصور".

وأوضح المصدر، أن "الشخص ودّع زملاءه يوم أمس بحجة النزول، وهو من مواليد 1984"، مشيراً إلى أن "السبب الظاهري للانتحار، هو الديون المتراكمة".