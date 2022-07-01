السودان.. قتلى وجرحى من الشرطة في احتجاجات غاضبة.. واتهامات دولية باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت الشرطة السودانية، عن إصابة 96 شرطيًا و129 جنديًا من الجيش بجروح خطيرة جراء عنف المتظاهرين خلال مليونية شهدتها البلاد للمطالبة بالحكم المدني أمس الخميس.

وقالت الشرطة السودانية إن هنالك مجموعات عنف تعمل بطريقة انتحارية هاجمت سيارات الشرطة والعسكريين، لافتة إلى أن التظاهرات اتسمت بالعنف وحاولت الوصول إلى مناطق سيادية واستراتيجية.

وأضافت الشرطة السودانية أن هناك معلومات أفادت بوفاة 6 أشخاص خلال تظاهرات أمس، متابعة: "لم تصل بلاغات لمراكزنا عن وفاة أشخاص".

ودانت كل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أحداث العنف في السودان وأعربا عن خيبة الأمل حيال العنف وانعدام المساءلة بالسودان، كما يدعوان لوقف الاعتقالات والحجز التعسفي، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".

كما دانت الآلية الثلاثية الاستخدام المفرط لقوات الأمن السودانية في احتجاجات 30 يونيو وتقييد شبكة الإنترنت والهاتف المحمول انتهاكاً لحرية التعبير، كما لاتخاذ تدابير لوقف العنف والحد من الاعتقالات والاحتجازات التعسفية.

وفي السياق ذاته، أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان، عن وفاة طفل إثر إصابته برصاصة حية في الظهر اخترقت الصدر، ليصل بذلك عدد ضحايا التظاهرات بالسودان إلى 6 وفيات.

وقالت لجنة أطباء السودان، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، إنه بذلك يرتفع عدد الوفيات الأطفال منذ 25 أكتوبر 2021 إلى 18 طفلا.

وكانت لجنة أطباء السودان أوضحت أن حالة الوفاة الخامسة لطفل لقى حتفه إثر إصابة برصاص حي اخترقت الرأس في العاصمة الخرطوم.

وأكدت اللجنة أن المستشفيات في العاصمة السودانية الخرطوم تتعرض لمحاولات اقتحام متكررة، محذرة من تداعيات هذا الفعل الذي لا يحترم حرمات المستشفيات والمرافق الصحية.

وأوضحت اللجنة أنه بذلك يرتفع العدد الكلي لوفيات السودان منذ أحداث 25 أكتوبر 2021 إلى 108 حالة.