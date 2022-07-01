وكان داني سيبايوس لاعب ريال مدريد، على رادار ميلان قبل بضعة أشهر، لكن لم تتطور المفاوضات وتوقفت لفترة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن نادي ميلان استأنف اهتمامه بلاعب خط الوسط صاحب الـ25 عامًا.



ولايزال مستقبل سيبايوس مجهولا حتى الآن، حيث صرح مؤخرًا أنه سيلتقي مع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قبل الفترة التحضيرية للموسم الجديد، وسيتخذ قراره النهائي.