مجدداً آمبر هيرد إلى القضاء.. ولكن في أستراليا

واللافت أن هذه القضية تعود لعام 2015، حيث كانت السلطات الأسترالية اتهمتها حينها بتهمتين، هما استيراد الحيوانات بشكل غير قانوني، وتزوير وثائق السفر، وذلك بعد اصطحابها كلبين إلى البلاد خلال زيارتها لزوجها جوني ديب أثناء تصويره فيلم Pirates of the Caribbean 5، وهو ما يُعد خرقاً لقوانين الحجر الصحي والأمن الحيوي الصارمة في أستراليا.إذا إن السلطات الأسترالية تتخوف من نقل الكلاب المستوردة لأمراض إلى الحيوانات بأستراليا، والتي تُعد ثروة قومية بها.

وفي سياق منفصل، لم يتمكن محامو النجم العالمي جوني ديب، وزوجته السابقة آمبر هيرد من التوصل لاتفاق بتخفيض المبالغ التي يتوجب على آمبر هيرد دفعها لجوني ديب كتعويض عن تشويه سمعته.