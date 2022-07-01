حقيقة اندلاع نزاع عشائري استخدمت فيه الطائرات المسيرة والهاونات في البصرة

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - البصرة

كشفت قيادة عمليات البصرة، اليوم الجمعة، حقيقة اندلاع نزاع عشائري استخدمت فيه الطائرات المسيرة والهاونات في المحافظة.



وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده باندلاع نزاع عشائري في منطقه الكرمه شمال محافظة البصرة استخدمت فيه الطائرات المسيرة والهاونات ولتبيان الحقيقة حدث تبادل لإطلاق النار بين عشيرتي الحمادنه والبطوط اثر خلاف قديم".

واضاف البيان، ان "قائد عمليات البصرة توجه وعلئ الفور وبأمرة قوة عسكرية كبيرة في التدخل لفض النزاع والسيطرة علئ الموقف بصورة كاملة واعتقال قسم من المتسببين بطرفي النزاع والطائرات المسيرة هي بالاساس تابعة الئ قيادة العمليات تم اطلاقها لتتبع الاشخاص الذين هربوا من قبضة القوات الامنية للقبض عليهم لذا نهيب من وسائل الاعلام توخي الدقة والحذر والمصداقية في نشر الأخبار وان محافظة البصرة امنة ومستقرة.