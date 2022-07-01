رابطة الدوري الإسباني تعلن مواعيد أول 3 جولات من الليغا

ووفقا لما ذكره البيان الرسمي لرابطة الدوري الإسباني، فإنه من المقرر أن تنطلق الجولة الأولى من الدوري الإسباني في الـ12 من أغسطس المقبل.

الجولة الأولى

ويواجه فريق ريال مدريد نظيره ألميريا، في الـ14 من أغسطس.

