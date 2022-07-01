لافروف يستعين بعبارة لونستون تشرشل: «ستار حديدي» يقوم بين روسيا والغرب

30 يونيو , 2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (أ ف ب).
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن «ستاراً حديدياً» يقوم راهناً بين روسيا والغرب على خلفية الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة بسبب النزاع في أوكرانيا.
وأوضح لافروف، خلال مؤتمر صحافي في مينسك مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي: «الواقع أن (الستار الحديدي) هو في طور القيام»، مستعيداً العبارة الشهيرة لونستون تشرشل، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، حسبما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف: «فليكن (الغربيون) حذرين ولا تعلق (أصابعهم) فيه... العملية جارية». وتابع أن الاتحاد الأوروبي «لا يبدي أي اهتمام بتفهم مصالح» روسيا، وقرارته تمليها واشنطن.
ورأى أن قمة حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع أظهرت أن الولايات المتحدة تريد «إخضاع كل الدول لإرادتها». وقال: «هذا الستار الحديدي ينصبه اليوم الغربيون أنفسهم».
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