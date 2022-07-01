اليابان تفرض نظام تقنين الكهرباء لأول مرة منذ سبع سنوات

ويرجع ذلك إلى الحسابات التي تشير إلى أنه في حالة حدوث موجة حر قوية في جميع مناطق البلاد تقريبا، باستثناء أوكيناوا في الجنوب وجزيرة هوكايدو في الشمال، يمكن أن يكون احتياطي الطاقة 3.7٪ فقط، في حين أنه يعتبر حرجا عند حدود 3٪.ويسمح نظام التقنين، باستخدام مكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى لتجنب ضربة الحر، ولكن يجب تقليل استهلاك الكهرباء للأغراض الثانوية - اللوحات الإعلانية، وعرض عمل أجهزة الإضاءة والتلفزيونات في المتاجر ونوافذ المتاجر، وغيرها.

منذ يوم الاثنين وعلى مدى أربعة أيام، بقيت سارية في طوكيو وثماني محافظات أخرى حالة تحذير بشأن زيادة التحميل على شبكة الكهرباء بسبب الحرارة غير الطبيعية لشهر يونيو. في تلك الأيام، تم تسجيل درجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية في عدد من المناطق. وفي يوم الخميس، تم تسجيل درجة حرارة قياسية لشهر يونيو في طوكيو - فوق 36 درجة.



ظهرت مشاكل الإمداد بالكهرباء على خلفية ارتفاع أسعار موارد الطاقة، وانخفاض مستوى التوليد في محطات الطاقة الحرارية في ضوء خطط التحول إلى أنواع الطاقة "النظيفة"، وتزايد المخاوف بشأن استقرار إمدادات الكهرباء.