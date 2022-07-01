شكرا لقرائتكم خبر عن برامج تهدف لتمكين المواطن اقتصاديًا.. دراسة ترصدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، العديد من البرامج التي تهدف إلى تمكين المواطن اقتصاديًا، جاء فى الدراسة أن الدولة المصرية عدّت الحماية الاجتماعية أحد مسارات تحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفا أنها قدمت منذ عام 2014 العديد من البرامج التي تتسم بالتوجه الحقوقي عن التوجه الإغاثي لبعض الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، فأضيف العديد من الإصلاحات التشريعية؛ كصدور قانون جديد للتأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وقانون التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وأضافت الدراسة، أن ذلك بجانب إطلاق برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة، مشيرا الى أنه برنامج موسع للحماية الاجتماعية أطلقته الدولة عام 2015، وشمل البرنامج الاستهداف المباشر للأسر الفقيرة والاستهداف الفئوي للنساء والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، وأن عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" بلغ حوالي 2.5 مليون أسرة تضم 9.3 مليون فرد، 86% منهم استفاد ببرنامج "تكافل"، و14% ببرنامج "كرامة" بقيمة 6.6 مليار جنيه، مقابل 3.6 مليون أسرة تضم حوالي 15 مليون فرد بدعم 18.5 مليار جنيه لعام 2019/ 2020.

ولفتت الدراسة الى أن الدولة وجهت العديد من البرامج التي تهدف إلى تمكين المواطن اقتصاديًا بدلًا من تقديم الإعانات الاغاثية وأبرز تلك البرامج:

_ برنامج فرصة: لدعم الفئات الأكثر احتياجًا بتوفير فرصة عمل لائقة، مما يزيد دخول الأسر المستهدفة. ويستهدف البرنامج توفير 30 ألف فرصة عمل في 8 محافظات من الوجه القبلي، و50 ألف قرض ميسر لتوفير فرص عمل للمرأة المعيلة بتمويل 250 مليون جنيه من بنك ناصر. إضافة إلى تدبير 10 آلاف فرصة عمل في المناطق الصناعية.

_ برنامج مستورة: وهو برنامج للتمويل متناهي الصغر موجه للمرأة، أطلقه بنك ناصر بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، وقد مول البرنامج حتى عام 2020 ما يقرب من 19.216 مشروع قرض بتكلفة 320 مليون جنيه.

_ برنامج وعي: يمثل البرنامج القوة الناعمة لبرامج الحماية الاجتماعية أطلق عام 2020، ويهدف إلى تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمع إيجابية، ويشمل البرنامج 13 قضية للتوعية بين الفئات المستهدفة للبرنامج.

_ مبادرة حياة كريمة: تستهدف المبادرة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية الشاملة بالتركيز على تلبية احتياجات المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، وتستهدف الوصول لـ 4670 قرية، وتمثل نسبة السكان المستفيدين منها 57% من إجمالي سكان مصر.

_ مبادرة سكن كريم: وهي مبادرة أطلقتها وزارة التضامن في نوفمبر 2017؛ بهدف تحسين الأوضاع الصحية والبيئية، وتطوير منازل الأسر الفقيرة وفي مقدمتهم الذين يتلقون معاش “تكافل وكرامة”، وحتى 2020 استفادت 58 ألف أسرة في أكثر من 200 قرية.

_ إطلاق المبادرة الرئاسية “سجون بلا غارمين”: وهي إحدى المبادرات الإنسانية التي أطلقها الرئيس، حيث رصد صندوق (تحيا مصر) مبلغ 30 مليون جنيه لسداد ديون الغارمين والغارمات، وتنفيذ اللازم من إجراءات الحماية الاجتماعية؛ للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات التي تؤثر سلبًا على الاستقرار المجتمعي.