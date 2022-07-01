شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا.. 6984 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت نيوزيلندا 6984 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة في البلاد اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة إنه بذلك ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد منذ بداية الجائحة إلى مليون و338 آلفا و 446 حالة.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 8 حالات وفاة إضافية جراء الإصابة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 1529 حالة وفاة.

ولا يزال يخضع حتى الآن 417 مريضا للعلاج في المستشفيات بسبب فيروس كورونا من بينهم 7 في العناية المركزة.