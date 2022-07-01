شكرا لقرائتكم خبر عن أقل من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، تسجيل أقل من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في الوقت الذي يبدو فيه أن الفيروس ينتشر مجددا بعد أشهر من تراجع عدد حالات الإصابة.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت 9 آلاف و 528 إصابة جديدة، بينها 146 حالة لأشخاص قادمين من الخارج، ليرتفع الإجمالي إلى 18 مليونا و368 ألفا و 857 إصابة.

كما أضافت البلاد 8 حالات وفاة جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 24 ألفا و555 وفاة.