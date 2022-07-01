ماكرون: فرنسا ستسلم أوكرانيا المزيد من مدافع سيزار قريباً

30 يونيو , 2022 الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ ف ب). أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قمة حلف شمال الأطلسي في إسبانيا أن فرنسا ستقدم قريباً ستة مدافع أخرى من طراز سيزار لمساعدة أوكرانيا في قتالها ضد روسيا. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بإرسال المزيد من القوات والطائرات والسفن الحربية الأميركية إلى أوروبا في إطار توافق أعضاء الحلف على تعزيز هو الأكبر من نوعه لآليات الردع منذ الحرب الباردة رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا.



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