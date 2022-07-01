شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشافات واختراعات ممنوع حصولها على براءة اختراع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وفقاً لآخر تعديل صادر فى عام 2020، لحماية الأصناف النباتية (يوبوف)، وفيما يلى نستعرض بعض الاكتشافات والاختراعات التى لا تُمنح براءة اختراع.

ووفقا للقانون

لا تمنح براءة اختراع لما يلي:

الاختراعات التي يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومى أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإضرار الجسيم بالبيئة أو الإضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.

الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج والمخططات.

طرق تشخيص وعلاج وجراحة الإنسان أو الحيوان.

النباتات والحيوانات أياً كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التي تكون في أساسها بيولوجية لإنتاج النباتات أو الحيوانات، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لإنتاج النباتات أو الحيوانات.

الأعضاء والأنسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووي والجينوم.