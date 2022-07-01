شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 13 إرهابيا وضبط 12 صاروخا في العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، أمس الخميس، القبض على 13 إرهابياً بينهم مجرم خطير وضبط صواريخ ومواد متفجرة في بغداد وكركوك.

وقالت الوكالة، في بيان صحفي، أمس، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «قاعدة بيانات متكاملة عن قيادات وعناصر عصابات داعش الإرهابية، مكّنتها من تنفيذ عمليات استباقية في محافظتي بغداد وكركوك، أسفرت عن إلقاء القبض على 13 إرهابياً من المطلوبين وفق أحكام الإرهاب.

وأضافت إن من بين المقبوض عليهم مسؤولًا عن عمليات قتل وتهجير المواطنين العُزّل وآخر يعمل ضمن ما يسمى بولاية الجنوب، فضلًا عن عمل أحدهم بما يسمى كتائب صلاح الدين الداعشية، وأربعة آخرين عملوا كعناصر أمنيين ضمن ما يسمى ولاية كركوك، وكذلك تقديم الدعم اللوجستي لعناصر داعش المتواجدين في المحافظة ذاتها.

ولفتت إلى أن مفارز الوكالة ألقت القبض على إرهابي آخر بعملية خاطفة في قضاء الدبس مطلوب وفق أحكام الإرهاب وعمل بصفة أمني وناقل للمواد الغذائية، وحوّل منزله لوكر للإرهابيين الأجانب فضلًا عن كونه من عائلة داعشية ولديه ثلاثة من إخوته ضمن صفوف داعش.