شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب: نحتفل بذكرى انقاذ البلاد من مصير مُظلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إنها كانت موجودة في الشوارع خلال ثورة 30 يونيو ولم تتوقع ما شاهدته.

وأضافت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال برنامج مساء دى أم سى، المذاع على قناة دى أم سى: كنا في انغلاق وكان هناك سحابة سوداء شديدة القتامة تغيب على البلاد.

وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: خلال ثورة 30 يونيو سيرت مسافات طويلة في الشوارع وقابلت الكثير من الأصدقاء والمعارف الذين لم أكن قد قابلتهم لفترة طويلة.

وأشارت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن الجموع التي نزلت في الشوارع عبرت عن غضبها من الأوضاع التي تشهدها البلاد، ولذا نحتفل بذكرى الانقاذ من مصير مظلم.