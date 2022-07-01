شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاهين: المصريون نزلوا فى 30 يونيو ضد جماعة إرهابية تحاول هدم الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم حسن شاهين عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للشعب المصرى الذى نزل فى الشارع خلال الثورة، متابعًا: يوم 30 يونيو كان الوضع مختلف لدينا عن بقية الجموع التي نزلت في الشارع، فلولا نجاح 30 يونيو لكنا من أوائل من سيعلقون على المشانق.

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال برنامج مساء دى أم سى، المذاع على قناة دى أم سى: المصريون نزلوا في 30 يونيو ضد جماعة إرهابية تحاول هدم الدولة المصرية، ولولا نجاحها لما كنا نجلس اليوم.

وتابع حسن شاهين: بدأنا تمرد في 28 أبريل 2013 وفكرة الاستمارة بالنسبة لنا كانت بسيطة وصياغتها بسيطة تصل للمواطن المصرى في القرى والنجوع لإشراك المواطن المصرى البسيط في المعادلة السياسية لتغيير أوضاع البلاد في حكم الإخوان ووصلنا بهذه الاستمارة للأهالى في البيوت والشباب في قرى والجموع.