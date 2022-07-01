شكرا لقرائتكم خبر عن 1.9 مليار جنيه لتعزيز الخدمات الرياضية والشبابية بخطة التنمية 22/23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، تنفيذ ما جاء فى الخطة الاقتصادية للعام المالى 2022/2023 والتى جاء فيها استهداف توجيه استثمارات عامة قدرها 1.9 مليار جنيه لتعزيز الخدمات الرياضية والشبابية بهدف تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التنموية.

ومن ضمن المشروعات المستهدفة خلال العام 22/23 إنشاء وتطوير سبعمائة ملعب خماسى ومركز شباب باستثمارات قدرها.

تطوير سبع استادات رياضية.

إنشاء وتطوير خمس مدن رياضية.

إنشاء 60 ناديا رياضيا.

تطوير أربعة مراكز مدنية في محافظات ( الفيوم – مطروح – بنى سويف - سوهاج ).

عمل ستة معسكرات شبابية في محافظات ( الاسماعيلية – البحيرة – جنوب سيناء – البحيرة ).

استكمال تطوير واحلال وتجديد مراكز الشباب بالقاهرة والإسكندرية.

استكمال إنشاء المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

إحلال وتجديد مستشفيات الطب الرياضي بالمحافظات ( إنشاء منشآت طبية رياضية لاستقبال الحالات الخاصة بممارسة الرياضات ).

إنشاء المدينة الرياضية بمدينة السلام ببورسعيد.

استكمال تطوير الأندية الرياضية بالمحافظات بهدف تنميـة وعـى المجتمع بأهمية ممارسة الأنشطة الرياضية.

استكمال إنشاء وتطوير مدارس الموهوبين بالمحافظات.

مواصلة الربط العلمي الممنهج لأهداف الرياضة في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

مواصلة العمل على سرعة إصدار قانون الرياضة الجديد.

وضع لوائح جديدة لتنظيم العمل داخل الهيئات الرياضية وفقا للمواثيق الدولية.

تحديد أطر وآليات عمل لتقديم خدمة متميزة تكون على قدر عال من الشفافية لقطاعي الشباب والرياضة.