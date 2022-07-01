شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سحر البزار تلتقى نائبة رئيس أوروجواي.. وتؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت النائبة سحر البزار وكيل لجنه العلاقات الخارجية بمجلس النواب ورئيس منتدى البرلمانيين الشباب الدولي، اليوم، الخميس، أرخيمون نائبة رئيس دولة أوروجواي.

وأكدت البزار خلال اللقاء علي حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وخاصة على الصعيد البرلماني نظرا لتقارب وجهات النظر بين الجانبين والعديد من الملفات.

وأشادت البزار بما شهدته العلاقات الثنائية من نمو وخاصة على الصعيد التجاري في ضوء تضاعف التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي، مشيرة الى أن مصر تهتم بفتح سوق لمنتجاتها ذات الجودة العالمية في الأوروجواي وخاصة من المنتجات الزراعية نظرا لاختلاف المواسم الزراعية بين البلدين.

وأكدت البزار على حرص مصر على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، متابعة:" وهو ما يعكسه الرغبه في تدشين الغرفة التجارية الأوروجوائية المصرية بمونتفيديو لتعزيز التبادل التجاري وخلق منصة للتواصل بين رجال الأعمال من الجانبين، وما سيمثله ذلك من فرصة أمام المنتجات الأوروجوائية للنفاذ إلى أسواق جديدة كالأسواق الخليجية والأوروبية من خلال اتفاقات التجارة الحرة بين مصر ودول العالم العربي والاتحاد الأوروبي".

وفى السياق ذاته، بادرت أرخيمون نائبة رئيس دولة اوروجواي، بالموافقة علي تدشين الغرفة التجارية الاوروجوائية المصرية و دعم سرعة اجراءات انشائها.