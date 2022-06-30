شكرا لقرائتكم خبر عن السويد وفنلندا ضمن "الناتو".. ماذا يعني وكيف ترد روسيا؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - " لا للانضمام إلى الناتو".. تحذير متكرر على مدى الأشهر الماضية، وجهته موسكو لكل من السويد وفنلندا، والنتيجة اليوم هي إتمام حصول الدولتين على عضوية حلف شمال الأطلسي، وتعليق غريب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين . لا للانضمام إلى الناتو".. تحذير متكرر على مدى الأشهر الماضية، وجهته موسكو لكل من السويد وفنلندا، والنتيجة اليوم هي إتمام حصول الدولتين على عضوية حلف شمال الأطلسي، وتعليق غريب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأنهت كل من السويد وفنلندا عقودا من اتباع سياسة الحياد بالانضمام إلى الناتو، في اختراق تاريخي، وخطوة تعتبر ضربة للرئيس الروسي، وتمت إزالة آخر عقبة كبيرة أمام دخول الدولتين إلى التحالف عندما تخلت تركيا عن معارضتها، الثلاثاء الماضي. وجاء هذا الاختراق خلال قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد والتي أصبحت بالفعل واحدة من أكثر الاجتماعات أهمية في تاريخ التحالف العسكري.

تراجع روسي

بوتين الذي لطالما أطلق تحذيراته ضد السويد وفنلندا، تراجع وقال: "لا يوجد شيء يمكن أن يزعجنا بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو". وخفف الرئيس الروسي من حدة تصريحاته التحذيرية، في مؤتمر صحفي عقب قمة بحر قزوين في تركمانستان، التي جمعت روسيا وأذربيجان وإيران وكازاخستان وتركمانستان، قائلا: "إذا كانوا يريدون الانضمام، فقط يجب أن نفهم بوضوح ودقة بينما لم يكن هناك تهديد من قبل، في حالة نشر وحدات وإقامة بنية تحتية عسكرية هناك، سيتعين علينا الرد بشكل متماثل وإثارة نفس التهديدات في تلك الأراضي التي نشأت منها التهديدات بالنسبة لنا".

"الناتو" يرد

وقال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف، شمال الأطلسي ( الناتو) في مدريد، إن السويد وفنلندا دولتان ذات سيادة " لهما الحق في اختيار مسارهما والانضمام للناتو". ويأتي تصريح ستولتنبرج ردا على ما قاله الرئيس الروسي فلادير بوتين بأن تموضع قوات في الدولتين أو إرسال معدات عسكرية لهما بعد دخول الناتو سوف يعني أن روسيا "يتعين عليها بالتالي الرد". وأشار ستولتنبرج إلى أن الناتو يرى أن روسيا تركز بصورة كاملة الآن على الحرب في أوكرانيا، ولكنه على كل حال "مستعد لأي احتمال"، موضحا أن الناتو يرصد تصريحات موسكو التي لا تؤثر كثيرا بالنسبة لانضمام السويد وفنلندا للحلف.

ماذا تعني عضوية الناتو؟

السبب وراء انضمام معظم الدول إلى الناتو هو المادة 5 من معاهدة شمال الأطلسي، التي تنص على أن جميع الموقعين يعتبرون الهجوم على عضو واحد هجومًا على الجميع.

كانت المادة 5 حجر الزاوية في التحالف منذ تأسيسه عام 1949 كثقل موازن للاتحاد السوفيتي.

كان الهدف من المعاهدة، والمادة 5 على وجه التحديد، هو ردع السوفييت عن مهاجمة الديمقراطيات الليبرالية التي تفتقر إلى القوة العسكرية.

وتضمن المادة 5 أن موارد التحالف بأكمله - بما في ذلك الجيش الأمريكي الضخم - يمكن استخدامها لحماية أي دولة عضو بمفردها، مثل الدول الأصغر التي ستكون بلا حماية بدون حلفائها. آيسلندا على سبيل المثال، ليس لديها جيش دائم.

وقال رئيس الوزراء السويدي السابق كارل بيلدت لشبكة CNN إنه لم يتوقع بناء قواعد عسكرية كبيرة جديدة في أي من البلدين إذا انضموا.

وأضاف أن الانضمام إلى الحلف ربما يعني المزيد من التدريب العسكري المشترك والتخطيط بين فنلندا والسويد والأعضاء الثلاثين الحاليين.

ويمكن أن تشارك القوات السويدية والفنلندية أيضًا في عمليات الناتو الأخرى حول العالم، مثل تلك الموجودة في دول البلطيق، حيث تضم العديد من القواعد قوات متعددة الجنسيات.

وقال بيلدت "ستكون هناك استعدادات لحالات طارئة كجزء من ردع أي مغامرات قد يفكر فيها الروس." "التغيير الفعلي سيكون محدودا إلى حد ما".

لماذا لم تنضم فنلندا والسويد إلى الناتو؟

بينما كانت دول الشمال الأوروبي الأخرى مثل النرويج والدنمارك وأيسلندا أعضاء أصليين في التحالف، لم تنضم السويد وفنلندا إلى الاتفاقية لأسباب تاريخية وجيوسياسية.

تبنت كل من فنلندا، التي أعلنت استقلالها عن روسيا في عام 1917 بعد الثورة البلشفية، والسويد مواقف محايدة في السياسة الخارجية خلال الحرب الباردة، رافضة الانضمام إلى الاتحاد السوفيتي أو الولايات المتحدة.

تعود سياسة الحياد السويدية إلى أوائل القرن التاسع عشر، عندما ظلت البلاد بعيدة عن الصراعات الأوروبية.

تبنى ملكها غوستاف الرابع عشر رسميًا هذا الوضع المحايد في عام 1834، وفقًا لحلف شمال الأطلسي، وأعلنت السويد سياسة "عدم العدوانية" خلال الحرب العالمية الثانية - ما سمح للقوات النازية بالمرور عبر أراضيها إلى فنلندا، مع قبول اللاجئين اليهود أيضًا.

اختارت السويد الحفاظ على وضعها المحايد بعد انتهاء الحرب.

وأثبت حيادية فنلندا تاريخياً أنها أكثر صعوبة، لأنها تشترك في حدود طويلة مع قوة عظمى استبدادية.

ومنعت المعاهدة الفنلندية السوفيتية المعروفة باسم اتفاقية الصداقة، التي تم توقيعها في عام 1948 وتم تمديدها في بعض الأحيان عبر العقود، فنلندا من الانضمام إلى أي تحالف عسكري يعتبر معاديًا للاتحاد السوفيتي، أو السماح لهجوم غربي عبر الأراضي الفنلندية.

للحفاظ على السلام، تبنى الفنلنديون ترتيبًا يُطلق عليه أحيانًا اسم الفنلندي، حيث وافق القادة على المطالب السوفيتية من وقت لآخر. وصيغ المصطلح خلال الحرب الباردة وطُبق على البلدان الأخرى التي تمارس فيها قوة عظمى السيطرة على الدول المجاورة الأصغر.

انتهت أعمال التوازن لكلا البلدين فعليًا بانهيار الاتحاد السوفيتي، وانضمت السويد وفنلندا إلى الاتحاد الأوروبي معًا في عام 1995 وقامت بشكل تدريجي بمواءمة سياساتهما الدفاعية مع الغرب، مع تجنب الانضمام إلى الناتو بشكل مباشر.

كيف غيّر الغزو الروسي كل شيء؟

تتجه السويد وفنلندا ببطء نحو الغرب بشأن القضايا الأمنية منذ انضمامهما إلى الاتحاد الأوروبي بعد فترة وجيزة من نهاية الحرب الباردة، ولكن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى تسريع هذه العملية بشكل كبير، ما دفعهم إلى الضغط على الزناد لعضوية الناتو.

إذا كان الكرملين على استعداد لغزو أوكرانيا - بلد يبلغ عدد سكانه 44 مليون نسمة، ويبلغ إجمالي الناتج المحلي حوالي 155 مليار دولار، وقوات مسلحة قوامها 200000 جندي - فما الذي سيمنع بوتين من غزو دول أصغر مثل فنلندا أو السويد؟

وقالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين في أبريل: "تغير كل شيء عندما غزت روسيا أوكرانيا. عقلية الناس في فنلندا، وكذلك في السويد، تغيرت وتحولت بشكل كبير للغاية".

ومنذ غزو أوكرانيا في فبراير، قفز الدعم الشعبي الفنلندي للانضمام إلى الناتو من حوالي 30٪ إلى ما يقرب من 80٪ في بعض استطلاعات الرأي، كما يوافق غالبية السويديين على انضمام بلادهم إلى التحالف ، بحسب استطلاعات الرأي هناك.

رد فعل روسيا

انتقدت روسيا قرار فنلندا والسويد في مايو بالسعي للانضمام إلى التحالف، وقال نائب وزير خارجيتها سيرجي ريابكوف، في ذلك الوقت إن الخطوة ستكون "خطأ" و "عواقب بعيدة المدى" ، بحسب وكالة الأنباء الروسية الحكومية تاس.

جاء ذلك في أعقاب تهديدات مماثلة من مسؤولين رفيعي المستوى في موسكو، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بعد الإعلان إن "توسع الناتو لا يجعل العالم أكثر استقرارًا وأمنًا". وأضاف أن رد فعل روسيا سيعتمد على "مدى قربنا من حدودنا ومدى قربها من البنية التحتية العسكرية".

وتشترك روسيا حاليًا في حوالي 755 ميلاً من الحدود البرية مع خمسة أعضاء في الناتو، وفقًا للحلف قد يعني انضمام فنلندا أن الدولة التي تشترك معها روسيا في حدود طولها 830 ميلاً ستصبح متحالفة عسكريًا رسميًا مع الولايات المتحدة.

وإضافة فنلندا والسويد ستفيد التحالف أيضًا، الأمر الذي سيحبط روسيا، وكلاهما قوة عسكرية جادة، على الرغم من قلة عدد سكانهما.

لماذا تعارض روسيا حلف الناتو بشدة؟

يرى بوتين في التحالف دفاعًا ضد روسيا، على الرغم من حقيقة أنه قضى جزءًا كبيرًا من حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي في التركيز على قضايا مثل الإرهاب وحفظ السلام

قبل غزو بوتين لأوكرانيا، أوضح اعتقاده بأن الناتو اقترب من روسيا كثيرًا ويجب أن يُعاد إلى حدوده في التسعينيات، قبل أن تنضم بعض الدول المجاورة لروسيا أو التي كانت دولًا سوفيتية سابقة إلى التحالف العسكري.

كانت رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الناتو، ووضعها كشريك في الناتو - التي يُنظر إليها على أنها خطوة على طريق العضوية الكاملة في نهاية المطاف - أحد المظالم العديدة التي ذكرها بوتين في محاولة لتبرير الغزو.

ومن المفارقات أن غزوه أعطى التحالف هدفاً جديداً وزاد من قوته.