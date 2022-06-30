إردوغان يدعو أعضاء الناتو إلى «تضامن حقيقي» في مواجهة الإرهاب

30 يونيو , 2022
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الخميس الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إلى إظهار «تضامن حقيقي» مع الحرب التي تخوضها أنقرة ضد الإرهاب.
وقال اردوغان خلال قمة الناتو إن «هذا التصميم (ضد الإرهاب) يجب ألا يبقى حبراً على ورق. ومن الضروري أن تستمر عملية المكافحة بتضامن كامل، من دون أي تمييز بين المنظمات الإرهابية».
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