لافروف: "ستار حديدي" يقوم بين روسيا والغرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يونيو 2022

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اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن ”ستارًا حديديًا“ يقوم راهنًا بين روسيا والغرب؛ على خلفية الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة بسبب النزاع في أوكرانيا.



ونقلت وكالة ”فرانس برس“ عن الوزير لافروف قوله خلال مؤتمر صحفي في مينسك مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي: ”الواقع أن الستار الحديدي هو في طور القيام.. هذا الستار الحديدي يصنعه اليوم الغربيون أنفسهم“.

وكان وزير الخارجية الروسي حذر في 6 يونيو/حزيران، من أن روسيا سترد على الإمدادات الغربية من الأسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا من خلال تكثيف جهودها لدفع قوات كييف بعيدًا عن حدودها، وفقًا لوكالة ”فرانس برس“.