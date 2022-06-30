وليامز: انتهاء المحادثات الليبية دون تحقيق تقدم بشأن الانتخابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يونيو 2022

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قالت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالشأن الليبي، ستيفاني وليامز، إن المحادثات الليبية التي انعقدت في جنيف انتهت، اليوم الخميس، دون تحقيق تقدم كاف للمضي قدما لإجراء انتخابات.



وأضافت في بيان أوردته وكالة ”رويترز“ اليوم: ”الخلافات لا تزال قائمة بشأن متطلبات التأهل للترشح في أول انتخابات رئاسية“، مشيرة إلى أنها ستطرح توصيات بشأن البدائل المتاحة للمضي قدما.

وكان مصدر برلماني مطلع على مجريات اللقاء، قد صرح أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري فشلا في التوصل إلى اتفاق بخصوص الوثيقة الدستورية، لا سيما بعد انسداد أفق التوافق حول شرط ترشح مزدوجي الجنسية لرئاسة البلاد