شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو في ميدان الكيت كات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل مواطنون مصريون بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو في ميدان الكيت كات ،حيث حملوا أعلام مصر ،وهتفوا ضد جماعة الاخوان الإرهابية ونددوا بالجرائم التي ارتكبتها ضد مصر طوال ال9 سنوات الماضية والمخططات التي حاولوا تنفيذها لاسقاط الدولة ،كما هتفوا باسم مصر

شارك في الاحتفالية عدد كبير من الاحزاب علي راسهم مستقبل وطن وحزب الشعب الجمهوري وحزب مصر الحديثة و مواطنين من كل الفئات

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد في كلمة وجهها للامة المصرية إن ثورة 30 يونيو المجيدة لحظة فارقة في تاريخ هذا الوطن العريق.