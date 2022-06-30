شكرا لقرائتكم خبر 17 مشروعا سعوديا في 6 قطاعات ومشتقات نفطية بـ200 مليون هدية جديدة للأشقاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبلغ نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي بدعم المملكة الكامل لجهودهم في إحلال السلام وإنهاء الأزمة اليمنية.

ونقل خلال الزيارة التي قام بها إلى مقر إقامته أمس، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس، وتمنياتهما لليمن الشقيق وشعبها الأمن والاستقرار والسلام، فيما حمل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية نائب وزير الدفاع تحياته إلى قيادة المملكة.

وأعلنت خلال اللقاء حزمة من المشاريع التنموية الحيوية ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، شملت 17 مشروعا تنمويا في قطاعات الطاقة، والنقل، والتعليم، والمياه، والصحة، وبناء مؤسسات الدولة، إضافة إلى توفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء؛ لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية للشعب اليمني الشقيق ورفع معاناته، انطلاقا من حرص قيادة المملكة على دعم جهود رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس والحكومة اليمنية في النهوض باليمن سياسيا واقتصاديا، واستمرارا لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق.

وبحث خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في اليمن، وجهود مجلس القيادة الرئاسي اليمني في توحيد وجمع المكونات اليمنية بهدف الوصول لحل سياسي شامل.

وأكد نائب وزير الدفاع، دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، ومباركتها مبادرات المجلس الإيجابية مع المجتمع الدولي لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، وإنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى حلٍّ سياسي شامل ينقل اليمن للسلام والتنمية.

مشاريع أعلنت خلال الزيارة:

17 مشروعا تنمويا.

6قطاعات مستهدفة.

400 مليون دولار قيمة المشاريع.

200 مليون دولار مشتقات نفطية.