صباغ: 3 يريدون إطالة الفوضى في سوريا

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وحدد صباغ في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الشأن السياسي في سورية 3 أطراف تستفيد من الفوضى، وقال «تأسف سوريا لعدم تمكن مجلس الأمن من إدانة العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي، وتستهجن قيام بعض الدول بعرقلة إدانة المجلس لهذا العدوان تحت ذرائع تعكس بوضوح انحيازها الأعمى لمصلحة إسرائيل».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ «إن هدف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية وجرائم التنظيمات الإرهابية والتواجد غير الشرعي للقوات الأمريكية والتركية عليها هو استدامة الفوضى والإرهاب وقطع الطريق أمام الحل السياسي، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)».وحدد صباغ في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الشأن السياسي في سورية 3 أطراف تستفيد من الفوضى، وقال «تأسف سوريا لعدم تمكن مجلس الأمن من إدانة العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي، وتستهجن قيام بعض الدول بعرقلة إدانة المجلس لهذا العدوان تحت ذرائع تعكس بوضوح انحيازها الأعمى لمصلحة إسرائيل».

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