شكرا لقرائتكم خبر المظاهرات تتصاعد.. والبرهان: التخريب لن يجلب السلطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما سقط 4 قتلى وأصيب العشرات في تظاهرات جديدة اجتاحت السودان أمس، أكد رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان أن الطريق الوحيد لتسلم السلطة هو الوفاق أو الانتخابات، وليس بالتظاهر والتخريب.

وأشار إلى أن القوات المسلحة السودانية «لن تتهاون في واجب العمل على تحقيق أمن واستقرار البلاد»، وأضاف «تتطلع القوات المسلحة إلى اليوم الذي ترى فيه حكومة وطنية منتخبة تتسلم منها عبء إدارة البلاد»، مؤكدا أن الطريق الوحيد لذلك إما بالتوافق الوطني الشامل وإما بالذهاب إلى الانتخابات، وليس بالدعوات إلى التظاهر والتخريب».

ومضى قائلا «لا اعتراض على ممارسة الحق في التعبير من خلال التظاهر السلمي الذي يراعي المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة ولا يؤذي مصالح المواطنين».

وانطلقت تظاهرات في العاصمة السودانية وعدد من الولايات أمس، وسط أنباء عن انقطاع خدمة الإنترنت، وأشارت أنباء أن حشودا ضخمة كسرت الطوق الأمني، واتجهت نحو القصر الرئاسي وسط الخرطوم.