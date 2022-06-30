سجينات اليمن يواجهن انتهاكات حوثية غير أخلاقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت منظمة سام للحقوق والحريات أن ميليشيات الحوثي تمارس انتهاكات غير أخلاقية، بحق النساء المعتقلات في سجونها.

وأكدت في بيان لها تعرض النساء المعتقلات في سجون ميليشيات الحوثي لأساليب غير أخلاقية، وتعذيب جسدي ونفسي بشع، وأوضحت أن ميليشيات الحوثي، تحرم النساء المعتقلات في سجونها، من الشمس، ودورات المياه، إلا مرة أو مرتين في اليوم الواحد.

وأشارت إلى أن ميليشيات الحوثي، تحقق مع المعتقلات، بشكل مطول، وفي ساعات متأخرة من الليل، وتمارس بحقهن انتهاكات وتعذيب عبر الصاعق الكهربائي، ورش الماء البارد، وقلع الأظافر بالإضافة إلى التعذيب النفسي.

وفي السياق، أقرت ميليشيات الحوثي بتجنيد 3 آلاف عنصر إلى صفوفها، معظمهم من صغار السن خلال فترة سريان الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن، وذكرت وسائل إعلام حوثية، أن «المنطقة العسكرية المركزية» احتفت بتخرج ما سمتها دفعة «البأس الشديد» البالغ عددهم «ثلاثة آلاف» عنصر.

وأعلنت أن المجندين الجدد تلقوا تدريبات عسكرية، استعدادا للقتال في صفوف الميليشيات الحوثية في إشارة إلى تدريبات على يد خبراء من حزب الله الإرهابي وإيران، ويتزعم تشكيلات العناصر التي تم تجنيدها مؤخرا من المراكز والدورات الصيفية، عبدالخالق الحوثي (شقيق زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي)، المنتحل رتبة لواء وقائد ما يعرف بـ»المنطقة العسكرية المركزية» التابعة للجماعة.

واستغلت الميليشيات الحوثية الهدنة الإنسانية من لحظاتها الأولى، في عمليات تحشيد وتجنيد وتدريب واسعة عبر المراكز والدورات الصيفية في عديد من المعسكرات بمناطق نفوذها، لتعويض النقص الحاد في المقاتلين.

وأدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني العملية الإرهابية التي استهدفت موكب اللواء صالح السيد مدير أمن محافظة لحج، أثناء مروره بمديرية خور مكسر في العاصمة المؤقتة عدن، وأسفرت عن مقتل 4 من مرافقيه ومواطنين اثنين بينهم امرأة كانت على متن باص، وإصابة 7 آخرين، بجروح متفاوتة‏.

وأوضح أن تصاعد الأعمال الإرهابية منذ بدء سريان الهدنة، يؤكد ارتفاع مستوى التنسيق بين ميليشيات الحوثي وتنظيمي «القاعدة، وداعش» بهدف خلط الأوراق وزعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة، وتصفية القيادات العسكرية والأمنية والصحفيين المناهضين للمشروع الإيراني والانقلاب‏.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة الأنشطة التخريبية التي تؤكد العلاقة بين ميليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية.

ودعا الإرياني الأجهزة الأمنية لاستنفار كافة الجهود والإمكانيات لمواجهة الإرهاب، ومحاولات الإخلال بالأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

ميدانيا كسرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية عملية هجومية شنتها ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، على مواقع عسكرية في جبهة المخدرة غرب محافظة مأرب.

وذكر «المركز الإعلامي للقوات المسلحة»، أن الجيش والمقاومة تصدوا للعملية الهجومية المعادية وكسروها بكل كفاءة واقتدار وأجبروا عناصر الميليشيات على التراجع.

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