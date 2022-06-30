13 إرهابيا في قبضة الأمن العراقي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية أمس القبض على 13 إرهابيا بينهم مجرم خطير وضبط صواريخ ومواد متفجرة في بغداد وكركوك.

وقالت الوكالة في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، «إن قاعدة بيانات متكاملة عن قيادات وعناصر عصابات داعش الإرهابية، مكنتها من تنفيذ عمليات استباقية في محافظتي بغداد وكركوك».

وأضافت «إن من بين المقبوض عليهم مسؤول عن عمليات قتل وتهجير المواطنين العزل وآخر يعمل ضمن ما يسمى بولاية الجنوب، فضلا عن عمل أحدهم بما يسمى كتائب صلاح الدين الداعشية وأربعة آخرين عملوا كعناصر أمنيين ضمن ما يسمى ولاية كركوك».