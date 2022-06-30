شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مى جبر عن ثورة 30 يونيو: الشباب وضعوا أنفسهم فى مواجهة جماعة وحشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة مى كرم جبر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه قبل ثورة 25 يناير 2011 كان هناك تهميش وعدم إيمان بقدرات الشباب، وأنهم غير قارين على تقديم أى شيء وينقصهم الخبرة والعلم.

وأضافت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال قناة إكسترا نيوز، أن عدم تمكين الشباب دفعهم للتغيير من خلال الثورة، ولكن ما حدث فى ثورة يناير وما بعدها أنه تم استغلال الشباب لتحقيق مصالح معينة .

وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الشباب وضعوا أنفسهم في مواجهة مع جماعة ليس قريبة من الدين أو الدولة أو أي شيء، وكانت تتعامل مع المعارضين بمنتهى الوحشية والتعذيب والخطف، واندلعت ثورة 30 يونيو التي خلصت الشعب المصرى من الإخوان.