شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مرثا محروس تتابع أعمال إنشاء مجمع بريد الأميرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جولة تفقدية لأعمال إنشاء مجمع بريد الأميرية رفقة وفد من هيئة البريد وسط فرحة عارمة من الأهالي بالعمل.

وقالت النائبة مرثا محروس: "نتابع بكل جهد إتمام إنشاء مجمع بريد الأميرية وإزالة كافة التحديات من أجل سرعة انتهاء العمل وتقديمه لأهالينا بالشكل اللائق بخدمتهم".

ووجهت النائبة مرثا محروس الشكر للعمال على جهدهم المبذول، مشددة على سرعة تسليم المجمع الذى من المقرر افتتاحه قريبا ليكون أكبر مجمع بريدى فى المنطقة شامل دور متكامل لماكينات ATM وآخر لأهالينا من ذوي الهمم بخلاف باقي أدوار الخدمات البريدية العامة.