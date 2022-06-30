شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الخولى: الإخوان فشلوا سياسيا واقتصاديا وتسارعهم على السلطة كشفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق الخولى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي: "انا كنت عند قصر الاتحادية يوم 30 / 6 ولم نستطع أن نستمع لباقى القرارات بعد إعلان تعطيل العمل بالدستور وكنت في المظاهرة الأولى في يوم 28 يوليو، كان عندى حوالى 28 سنة وقتها".

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج الحياة اليوم مع مصطفى شردى: "الناس لم تكن خائفة من الإخوان والخوف الوحيد كان عل الوطن اللى بيضيع ، بسبب المشاهد التي رأيناها للدول التي سقطت ، وكان الهدف إنقاذ الدولة ممن اختطفوها"، مؤكدا أن تسارع الإخوان على السلطة هو الذى ساهم في كشفهم وهم لا يؤمنون بفكرة الوطن أو الحدود.

وتابع: كانوا في إطار بناء الدولة الإخوانية والسيطرة على عدد من الدول وهم فشلوا في النظام السياسى منذ إطلاق الإعلان الدستورى ولا يمكن ان ننسى طوابير البنزين وانقطاع الكهرباء وأنابيب البوتاجاز وهذا كان فشلا في الملف الاقتصادى.