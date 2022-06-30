شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب المستقلين الجدد: الحوار الوطنى نقطة تحول فى الحياة السياسية والاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام عنانى رئيس حزب المستقلين الجدد، إن توقيت الحوار الوطنى المتزامن مع أزمات عالمية جعلته نقطة محورية فى تاريخ مصر، فالرئيس عبد الفتاح السيسى دعا للحوار الوطنى لسماع الرؤى المختلفة.

وأضاف رئيس حزب المستقلين الجدد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة دى ام سى، الحوار الوطنى جاء فى توقيت مهم جدا، كى يكون هناك اصطفاف وطنى، ونستطيع القول أن الحوار الوطنى نقطة تحول فى الحياة السياسية والاجتماعية.

وأكد أن الحزب تقدم بملفات للحوار الوطنى، وتحدثنا فى الملف السياسى، والذى ينبثق منه محورين منها الانتخابات والممارسة السياسية، فالقائمة النسبية من وجهة نظر الحزب هى الأفضل إذا أردنا ضخ قيادات سياسية جديدة، فقانون الانتخابات والممارسة السياسية أحد المحاور الهامة على أجندة الحوار الوطنى.