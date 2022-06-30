خيبة أمل أمريكية تجاه إيران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن المحادثات غير المباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في العاصمة القطرية الدوحة، بهدف إنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع طهران، انتهت دون إحراز أي تقدم.ونقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية أمس، عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية القول إن المحادثات انتهت. وقال «بينما نشعر بالامتنان الشديد للاتحاد الأوروبي على جهوده، نشعر بخيبة أمل لأن إيران فشلت، مرة أخرى، في الاستجابة بشكل إيجابي لمبادرة الاتحاد الأوروبي وبالتالي لم يتم إحراز تقدم».

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