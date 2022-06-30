بايدن يعتزم الترشح لولاية ثانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثارت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، حالة جديدة من الغموض بشأن عزم الرئيس جو بايدن الترشح لولاية ثانية في الانتخابات المقررة في عام 2024، وتراجعت عن تأكيد قاطع في تصريحات أدلت بها في وقت سابق هذا الأسبوع. وقالت لمراسل لصحيفة لوس أنجليس تايمز «يعتزم الرئيس الترشح، وإذا فعل ذلك، فسوف أكون شريكته على تذكرة الترشح، وسوف نعمل معا».

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