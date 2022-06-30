6 آلاف أسير أوكراني في روسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أمس أن روسيا أسرت أكثر من ستة آلاف جندي أوكراني. وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ذكر في بداية يونيو الماضي، أن العدد يبلغ 6489 جنديا. وتبادلت روسيا وأوكرانيا أمس الأول، ما إجماليه 300 أسير تقريبا وهو أعلى عدد على الإطلاق منذ بدأت روسيا حربها على أوكرانيا في فبراير. وتبادلت روسيا وأوكرانيا أمس الأول، ما إجماليه 300 أسير تقريبا وهو أعلى عدد على الإطلاق منذ بدأت روسيا حربها على أوكرانيا في فبراير.

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