بايدن: سألتقي بولي العهد السعودي ولن أضغط على الرياض لزيادة إنتاج النفط 

المنامة - ياسر ابراهيم - قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، إنه سيلتقي بالعاهل السعودي الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان خلال زيارته للسعودية، الشهر المقبل، لافتاً إلى أن الغرض من زيارته ليس الضغط عليهما لزيادة إنتاج النفط.

ولدى سؤاله في مؤتمر صحافي في إسبانيا عما إذا كان سيطلب من القادة السعوديين زيادة إنتاج النفط، قال بايدن "لا"، وتابع أنه أوضح أنه يتعين على جميع دول الخليج زيادة إنتاج النفط بشكل عام وليس السعودية على وجه الخصوص، وقال إنه يأمل في أن تستنتج الدول أن ذلك لمصلحتها.

وبشأن بيع مقاتلات من طراز إف-16 لتركيا، قال بايدن إنه أبلغ نظيره التركي رجب طيب أرودغان بأن واشنطن يجب أن تبيع مقاتلات من طراز إف-16 لتركيا، لكن تنفيذ ذلك يحتاج لموافقة من الكونغرس.

وأضاف بايدن، في مؤتمر صحافي خلال قمة لحلف شمال الأطلسي في مدريد، أنه يعتقد أن الكونغرس سيوافق على صفقة بيع مقاتلات إف-16 لتركيا. وأكد الرئيس الأميركي، الخميس، أن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا "طالما لزم الأمر".

وقال بايدن في ختام قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد "سنبقى الى جانب أوكرانيا وكل الحلف سيبقى الى جانب أوكرانيا طالما لزم الأمر لضمان أنها لن تهزم من قبل روسيا".

وأعلن بايدن أن الولايات المتحدة ستقدم الى أوكرانيا مساعدة عسكرية جديدة بقيمة "أكثر من 800 مليون دولار" من الدفاعات المضادة للطيران والمدفعية وتجهيزات أخرى.



(رويترز)