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مستوطنون يحرقون 150 دونما من الاشجار في بيت لحم

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بغداد - ياسين صفوان - قام مستوطنون اسرائيليون، اليوم الخميس، باحراق 150 دونما من الأراضي المشجّرة بقرية حوسان غربي بيت لحم.
ونقلت مصادر صحفية عن محمد سباتين رئيس المجلس القروي في حوسان قوله، إن "عشرات المستوطنين أقدموا عصر اليوم على إحراق الأشجار في 150 دونما من أراضي البلدة المجاورة لمستوطنية بيتار عيليت القريبة من البلدة".

وأضاف، إن "قوات إسرائيلية قامت باطفاء النار في الجهة القريبة من مستوطنة بيتار عيليت، وأمتنعت عن أطفاء النار في أراضي المواطنين في بلدة حوسان، مشيرا إلى أن النار لا تزال مشتعلة في عشرات الدونمات من أراضي البلدة".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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