قطر تدعم الجيش اللبناني بـ 60 مليون دولار

وقالت وكالة الأنباء القطرية أن "ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، و"في إطار التزام دولة قطر الثابت بدعم الجمهورية اللبنانية، والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، بالإضافة إلى إيمانها الراسخ بأهمية وضرورة العمل العربي المشترك".وأضافت أن "الإعلان يتزامن مع زيارة وزير الخارجية القطري، رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى لبنان لحضور الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي دعا إليه لبنان".

يذكر ان قطر أعلنت، في تموز من العام الماضي، عن دعم الجيش اللبناني بـ 70 طنا من المواد الغذائية شهريا لمدة عام.