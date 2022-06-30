بايدن يؤيد بيع طائرات "إف-16" لتركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يونيو 2022

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إنه أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بأن واشنطن يجب أن تبيع مقاتلات من طراز ”إف-16“ لتركيا، لكن تنفيذ ذلك يحتاج لموافقة من الكونغرس، وفقا لوكالة ”رويترز“.



وأضاف بايدن للصحفيين في مؤتمر صحفي خلال قمة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في مدريد، أنه يعتقد أن الكونغرس سيوافق على صفقة بيع مقاتلات ”إف-16“ لتركيا.

يأتي ذلك بعد يوم من رفع أنقرة حق النقض (الفيتو) عن عضوية فنلندا والسويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وإعلان الأمين العام لحلف (الناتو) ينس ستولتنبرغ، ليلة الثلاثاء، أن تركيا وافقت على دعم انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.