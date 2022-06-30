شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سها سعيد: الشعب المصرى أثبت فى 30 يونيو أنه واعٍ ضد ما يحاك لوطنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشعب المصري العظيم والقيادة السياسية بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو.

وقالت النائبة سها سعيد إن ثورة 30 يونيو أثبت فيها الشعب المصري أنه واعٍ ضد ما يحاك ضد وطنه من مؤامرات وأنه قادر على الانتفاض ضد كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات هذا الوطن، في إطار تشاركي مع القوات المسلحة المصرية، التي دائمًا ما أثبتت وتثبت وقوفها إلى جوار الشعب وفي ركب الوطن.