شكرا لقرائتكم خبر عن السالمونيلا تظهر في مصنع للشيكولاتة ببلجيكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوقفت شركة تصنيع الشيكولاتة السويسرية البلجيكية "باري كاليبو" عمليات الإنتاج في مصنعها بمنطقة ويز ببلجيكا، بصورة مؤقتة، بعد أن تم العثور على بكتيريا السالمونيلا في المنشأة، بحسب ما أعلنته الشركة اليوم الخميس.

وتعتبر "باري كاليبو" واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة الشيكولاتة، ولكنها تقوم بتوريد منتجاتها بشكل أساسي إلى علامات تجارية أخرى بغرض خضوعها لمزيد من عمليات التصنيع. وبالتالي، فإن علامة "باري كاليبو" التجارية نفسها ليست معروفة بصورة جيدة.

وجرى العثور على بكتيريا السالمونيلا، التي قد الإصابة بإسهال وحمى شديدين وتقلصات في المعدة، يوم الاثنين الماضي في مادة "الليسيثين" التي تستخدم في جميع منتجاتها.

وقال المتحدث باسم الشركة فرانك كايدل، إنه جرى التواصل مع وكالة معايير الأغذية البلجيكية على الفور، وتعتقد الشركة أن الكميات الصغيرة التي تم تصديرها من المصنع منذ يوم الاثنين لم تصل إلى أرفف المتاجر بعد. ويجرى توضيح الموقف.