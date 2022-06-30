شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 13 إرهابياً وضبط 12 صاروخاً في بغداد وكركوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت قوات الأمن العراقية القبض على 13 إرهابياً وضبط صواريخ ومواد متفجرة في بغداد وكركوك.

وقالت وكالة الاستخبارات العراقية في بيان اليوم إن قاعدة بيانات متكاملة عن قيادات وعناصر عصابات داعش الإرهابية مكّنتها من تنفيذ عمليات استباقية في محافظتي بغداد وكركوك، أسفرت عن القبض على 13 إرهابياً من المطلوبين وفق أحكام الإرهاب.

وأضافت أن من بين المقبوض عليهم مسؤولا عن عمليات قتل وتهجير المواطنين العزّل، وآخر يعمل ضمن ما يسمى بولاية الجنوب، فضلًا عن عمل أحدهم بما يسمى كتائب صلاح الدين الداعشية، وأربعة آخرين عملوا كعناصر أمنيين ضمن ما يسمى بولاية كركوك، وكذلك تقديم الدعم اللوجستي لعناصر داعش الموجودين في المحافظة ذاتها .

ولفتت وكالة الاستخبارات العراقية النظر إلى أن مفارز الوكالة ألقت القبض على إرهابي آخر بعملية خاصة في قضاء الدبس مطلوب وفق أحكام الارهاب.

وأشارت إلى أنها نفذت عمليتين منفصلتين على الحدود الفاصلة بين محافظتي واسط وديالى وفي قرية حميرة الكبرى بمحافظة كركوك، أسفرت عن ضبط 12 صاروخا ومواد شديدة الانفجار وأغلفة عتاد.