شكرا لقرائتكم خبر عن "ناتو" يطالب بوتين بالانسحاب فورا من أوكرانيا: حرب وحشية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لسحب فوري لقواته من أوكرانيا.

وقال ستولتنبرج في ختام قمة حلف الأطلسي بمدريد: "الحرب الوحشية للرئيس بوتين ضد أوكرانيا غير مقبولة على الإطلاق".

الحرب الروسية

وأضاف أن الحرب العدوانية الروسية لا تتسبب في الموت والدمار في أوكرانيا فحسب، ولكنها تؤثر أيضًا على العالم بأسره في صورة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وتابع: "لذا يتعين على الرئيس بوتين سحب قواته وإنهاء هذه الحرب على الفور من خلال التوقف عن مهاجمة دولة ديمقراطية ذات سيادة والتسبب في الكثير من المعاناة في أوكرانيا".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن لديها أكثر من 6 آلاف أسير أوكراني، وذلك بعد تبادل نحو 300 أسير اليوم الخميس.

وأعلن الجيش الروسي، انسحاب قواته من جزيرة الثعبان الأوكرانية الاستراتيجية في البحر الأسود، والتي كانت موسكو قد سيطرت عليها.