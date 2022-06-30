مقتل امرأة بالرصاص أثناء دفع عربة طفلها في أحد شوارع نيويورك

30 يونيو , 2022
أحد شوارع نيويورك (أ ف ب).
ذكرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن مسؤولين بالشرطة أن امرأة تبلغ من العمر 20 عاماً كانت تدفع عربة طفلها في أحد شوارع مدينة نيويورك أصيبت برصاصة في رأسها وقتلت أمس الأربعاء.
وذكرت قناة (إن.بي.سي-4) أن الضحية نُقلت إلى مركز مستشفى متروبوليتان، حيث توفيت متأثرة بجروحها.
وقالت قناة إيه.بي.سي-7 إن مسلحاً يرتدي ملابس سوداء أطلق النار على رأس المرأة بعدما اقترب منها من الخلف، مضيفة أن طفلها الرضيع لم يصب بسوء.
ولم تلق الشرطة القبض على أي مشتبه به حتى مساء الأربعاء.
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