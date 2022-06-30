ميدفيديف: العقوبات الغربية على روسيا يمكن أن تكون مبرراً للحرب

30 يونيو , 2022
موسكو: قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف اليوم الخميس إن العقوبات ضد موسكو قد تعد في ظروف معينة عملاً عدوانياً ومبرر للحرب.
وأضاف ميدفيديف "أود أن أشير مرة أخرى إلى أنه في ظل ظروف معينة يمكن أن تعتبر مثل هذه الإجراءات العدائية بمثابة عمل من أعمال العدوان الدولي، بل ويمكن اعتبارها سبباً للحرب"، مضيفاً أن لروسيا الحق في الدفاع عن نفسها.
وواجهت روسيا سيلاً من العقوبات الاقتصادية الصارمة رداً على غزوها لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير (شباط).
وميدفيديف، رئيس روسي سابق وكان يُنظر إليه على أنه ليبرالي، واحد من أشد المؤيدين للحرب حيث وجه سلسلة من الانتقادات اللاذعة للغرب.
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