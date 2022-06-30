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تركيا تسجل أول إصابة بجدري القردة

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«المجلة» 0 تبليغ

30 يونيو , 2022

تفشي جدري القردة (أ ف ب).

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اليوم الخميس إن بلاده رصدت أول حالة إصابة بجدري القردة لدى مريض يبلغ من العمر 37 عاماً ويخضع للعزل حالياً.

وجرى اكتشاف الفيروس في أكثر من 50 دولة جديدة خارج البلدان الأفريقية التي يتوطن فيها عادة.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الحالات آخذة في الارتفاع أيضاً في تلك البلدان ودعت إلى زيادة الفحوص.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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