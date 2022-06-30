تركيا تسجل أول إصابة بجدري القردة

تفشي جدري القردة (أ ف ب).

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اليوم الخميس إن بلاده رصدت أول حالة إصابة بجدري القردة لدى مريض يبلغ من العمر 37 عاماً ويخضع للعزل حالياً.

وجرى اكتشاف الفيروس في أكثر من 50 دولة جديدة خارج البلدان الأفريقية التي يتوطن فيها عادة.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الحالات آخذة في الارتفاع أيضاً في تلك البلدان ودعت إلى زيادة الفحوص.