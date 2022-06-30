بايدن يعلن مساعدة عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا

30 يونيو , 2022
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب).
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس في ختام قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد أن الولايات المتحدة ستقدم الى أوكرانيا مساعدة عسكرية جديدة بقيمة «أكثر من 800 مليون دولار» من الدفاعات المضادة للطيران والمدفعية وتجهيزات أخرى.
وقال بايدن في خطاب إن هذه المساعدة الجديدة ستفصّل «في الأيام المقبلة».
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