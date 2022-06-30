سبعة قتلى و55 مفقوداً إثر انهيار أرضي قوي بشرق الهند

مستويات غير مسبوقة من الأمطار على ولايات شمال شرق الهند (أ ف ب).

قال مسؤولون محليون اليوم الخميس إن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وإن هناك مخاوف من احتمال مقتل 55 آخرين بعد انهيار أرضي هائل في منطقة نائية بولاية مانيبور بشمال شرق الهند.

ووسط أمطار غزيرة وطقس قاس، تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 19 ناجياً من تحت الأنقاض صباح اليوم الخميس بعد وقوع الانهيار الأرضي في موقع بناء للسكك الحديدية في الساعات الأولى من اليوم، لكنهم قالوا إن احتمالية العثور على المزيد من الناجين ضئيلة.

وقال هوليانلال غايت المسؤول في منطقة نوني في مانيبور لـ«رويترز» عبر الهاتف «كان هناك حوالي 81 شخصاً في الموقع. وفرص نجاة البقية وعددهم 55 ضعيفة جداً نظراً لوقوع الانهيار حوالي الساعة الثانية صباحاً».

وانهمرت هذا الشهر مستويات غير مسبوقة من الأمطار على ولايات شمال شرق الهند وكذلك بنغلادش المجاورة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصاً.